Zweeds koningspaar bij bijzondere repetitie

HAMBURG - Koning Carl Gustaf en koningin Silvia waren donderdagmiddag getuige van een bijzondere repetitie. In de nog niet geopende concertzaal Elbphilharmonie in Hamburg was het Zweeds koningspaar bij de eerste proefuitvoering.

Door ANP - 6-10-2016, 21:56 (Update 6-10-2016, 21:56)

Het NDR Sinfonieorchester, dat orkest in residentie wordt, speelde onder leiding van dirigent Thomas Hengelbrock een stuk uit Mozarts Thamos - King of Egypt. De Elbphilharmonie, waarvan de constructie negen jaar geleden begon, opent in januari eindelijk zijn deuren. Het gebouw aan de rechteroever van de Elbe is een landmark in de Hamburgse horizon geworden.

Carl Gustaf en Silvia bezochten de concertzaal omdat ze vanuit het 110 meter hoge gebouw goed uitzicht hadden op het stadsdeel HafenCity. Het oude havengebied van Hamburg wordt heringericht met kantoren, hotels, parken, winkels, openbare bouwwerken en woningbouw. Het project is een van de grootste stadsvernieuwingen in Europa.

Het Zweeds koningspaar is momenteel op staatsbezoek in Duitsland. Carl Gustaf en Silvia reizen vier dagen door het land, donderdag was de tweede dag van het bezoek. Vrijdag en zaterdag gaan de koning en koningin nog naar Wittenberg en Leipzig.