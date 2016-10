Circusvoorstelling voor Zweeds koningspaar

ANP Circusvoorstelling voor Zweeds koningspaar

BERLIJN - Koning Carl Gustaf en koningin Silvia bezochten vrijdag een bijzondere circusvoorstelling in Berlijn. In Theater Chamäleon traden de gehandicapte jongleurs Friederike Ronacher en Florian Klotz op voor het Zweedse koningspaar. Na afloop van de voorstelling verschenen de Zweedse koning en koningin met het duo op het podium.

Door ANP - 7-10-2016, 13:18 (Update 7-10-2016, 13:18)

Carl Gustaf en Silvia zijn momenteel op staatsbezoek in Duitsland. Ze reizen vier dagen door het land, vrijdag is de derde dag van het bezoek. De Zweedse minister Asa Regner vergezelde het koningspaar vrijdag en liet zich informeren over hoe Duitsland mensen met een handicap betrekt bij Duitse culturele projecten.