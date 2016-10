Aartsbisschop Barcelona zegent Carlos jr

ANP Aartsbisschop Barcelona zegent Carlos jr

BARCELONA - Na Parma en Piacenza is het dit weekeinde de beurt aan Barcelona en Spanje om kennis te maken met de in april geboren zoon van prins Carlos de Bourbon de Parme en prinses Annemarie.

Door ANP - 7-10-2016, 18:56 (Update 7-10-2016, 18:56)

Voor de carlisten, de beweging die Carlos als rechtmatige bezetter van de koningstroon ziet en niet de huidige koning Felipe, is het prinsje Carlos Enrique de toekomstige toonopvolger.

Carlos en Annemarie brachten vrijdag een kort bezoek aan de aartsbisschop van Barcelona, Juan José Omella. Die gaf het prinsje, dat eind vorige maand werd gedoopt in het Italiaanse Parma, zijn zegen.

Zaterdag wordt prins Carlos jr net als eerder in de voormalige Italiaanse hertogdommen Parma en Piacenza 'getoond' aan de kerkgangers. Dat gebeurt in de eeuwenoude Santa Anna kerk in de Catalaanse hoofdstad.