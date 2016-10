Koning Abdullah om de tafel met Angela Merkel

BERLIJN - Koning Abdullah van Jordanië heeft vrijdag gesproken met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het gesprek ging over de bilaterale banden tussen Jordanië en Duitsland en regionale en internationale ontwikkelingen.

Door ANP - 7-10-2016, 20:11 (Update 7-10-2016, 20:11)

Abdullah bracht onder meer de vluchtelingencrisis ter sprake, meldt het Jordaanse persbureau Petra. De koning prees de voortrekkersrol die Duitsland speelt in de crisis. “Als Duitsland die rol niet op zich had genomen, hadden landen in het Midden-Oosten en Afrika het nu nog veel moeilijker gehad. Daarom ben ik hier vandaag ook om te bedanken voor de steun aan Jordanië.”

Jordanië nam bijna drie miljoen vluchtelingen op, meer dan welk land dan ook. Het land gaat gebukt onder de enorme instroom, koning Abdullah sprak meermaals zijn zorgen uit en riep het Westen op zijn verantwoordelijkheid te nemen. Merkel ligt in eigen land geregeld onder vuur vanwege haar ruimhartige asielbeleid.

De bondskanselier kreeg de afgelopen week veel koninklijk bezoek. Woensdag ontving ze het Zweedse koningspaar. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia brengen een vierdaags staatsbezoek aan Duitsland. Donderdag ontmoette Merkel koningin Rania, Abdullahs vrouw. Rania sprak in Berlijn tijdens een congres over de Duitse industrie.