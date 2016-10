Sofia en Farah eregasten op bruiloftscocktail

TIRANA - Koningin Sofia van Spanje en keizerin Farah Pahlavi van Iran waren vrijdagavond de eregasten op de druk bezochte cocktail in een restaurant in Tirana, aan de vooravond van het huwelijk van kroonprins Leka II en Elia Zaharia.

Door ANP - 8-10-2016, 2:05 (Update 8-10-2016, 2:05)

Sofia was een goede bekende van Leka's ouders, die in de jaren zeventig in Madrid woonden. Leka's grootvader koning Zog, de enige koning die Albanië heeft gekend, was bevriend met sjah Reza Pahlevi van Iran. Eén van Leka's namen is dan ook Reza.

Leka en zijn aanstaande bruid hadden over belangstelling niet te klagen, al waren de niet regerende konings- en vorstenhuizen in de meerheid. Het kroonprinselijk paar van Servië, de kroonprins van Montenegro, de prins van Pruissen namens het Duitse keizershuis, een telg uit het tsarengeslacht Romanow en de troonpretendent van Georgië gaven acte de presence.

Gezegend

Uit België was prinses Léa aanwezig, en prins Carlos werd vertegenwoordigd door zijn vitale tante Maria Teresa. Die was uit Barcelona overgekomen, waar eerder vrijdag Carlos' zoontje Carlos Enrique was gezegend door de aartsbisschop van Barcelona.

Het huwelijk van Leka en Elia vindt zaterdagmorgen plaats.