Albanese media leren over monarchie

ANP Albanese media leren over monarchie

TIRANA - Albanese media keken zaterdag met verwondering naar de koninklijke trouwpartij in het Paleis van de Brigadiers, waarvoor alleen de royalisten de oorspronkelijke benaming als 'Koninklijk Paleis' gebruiken. Dat zoveel buitenlandse gasten naar Tirana kwamen was ongekend, en televisieploegen deden hun best om de gekroonde genodigden voor de microfoon en camera te krijgen.

Door ANP - 8-10-2016, 16:44 (Update 8-10-2016, 16:44)

Maar dan moesten ze wel eerst vertellen wie ze waren, want die kennis was niet voorhanden en eerlijk gezegd kenden ook de kenners niet alle prinsen en prinsessen van gezicht of zelfs naam. De gastenlijst was weliswaar imposant, maar het waren niet alleen 'A'-royals zoals koningin Sofia, prins en prinses Michael van Kent en keizerin Farah Pahlavi die hun opwachting maakten.

Niet voor niks had bruidegom kroonprins Leka II hulp uit het buitenland ingeroepen om zijn bruiloft ook protocollair in goede banen te leiden. Een Franse prins was ceremoniemeester, en een Zweedse royaltyexpert regelde onder meer de mediazaken. Daartoe behoorde ook het uitleggen van de verschillende kledingvoorschriften, al hielden de bruiloftsgasten zich daar ook niet allemaal aan.

Prins Michael, een neef van koningin Elizabeth en haar vertegenwoordiger op het huwelijk, werd overvallen door maar liefst drie cameraploegen toen hij de bruiloftslunch verliet. Hij kwam er niet vanaf met een paar beleefde frasen over hoe mooi het weer was en hoe mooi de bruid, maar werd ook gevraagd naar de voordelen van een monarchie over een republiek, en of een koningshuis wel samen ging met democratie. Hij wimpelde die lastige vragen af en voegde zich bij zijn echtgenote die in de auto al wachtte.