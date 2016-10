Balkan-prinsen houden nog hoop

ANP Balkan-prinsen houden nog hoop

TIRANA - Bruggenbouwers noemen ze zich, de troonpretendenten van Servië, Montenegro, Roemenië en Albanië. Alle vier landen zijn al decennia geen monarchie meer, maar hebben nog een koninklijke familie die sinds de val van het communisme in Oost-Europa weer actief is. Niet alleen met sociale projecten, maar ook met het slaan van bruggen naar de buurlanden.

Door ANP - 8-10-2016, 16:48 (Update 8-10-2016, 16:48)

Dat verklaart ook waarom de koningshuizen van Servië, Montenegro en Roemenië zaterdag aanwezig zijn bij het huwelijk van kroonprins Leka II van de Albaniërs met Elia Zaharia. "Tussen onze families bestaat een goede vriendschap", vertelde kroonprins Aleksandar II van Servië zijn aanwezigheid in Tirana. "Het is de eerste keer dat ik hier ben."

Tussen Servië en Albanië bestaan spanningen vanwege Kosovo, maar tussen de volken zijn de relaties goed meende Aleksander. Zijn aanwezigheid maakte duidelijk dat koningshuizen in staat zijn boven de kempende partijen te staan; Aleksandar is als Serviër op de hand van de Servische inwoners van het van Servië losgemaakte Kosovo.

Herstart

De Roemeense kroonprinses Margarita ontving het Albanese, toen nog verloofde paar, al eens in Boekarest en kroonprins Nikola II van buurland Montenegro had ze regelmatig te gast. "Samenwerking is wat we hier op de Balkan nodig hebben", aldus Nikola.

Herstel van de monarchie zit er in alle vier landen - hetzelfde geldt ook voor Bulgarije en Griekenland - vooralsnog niet in. Aleksandar mag graag het voorbeeld aanhalen van Spanje, waar in 1975 met succes de monarchie een herstart maakte. De Servische politiek deelt die mening niet. Albanië hield al eens een referendum, dat door de machthebbers werd vervalst uit angst voor de populariteit van de monarchie. Maar ook zonder fraude was er geen meerderheid.

Kroonprins Leka II hoopt echter dat de steun zal groeien, reden ook om bij zijn huwelijk fors uit te pakken.