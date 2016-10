Laurentien leest voor op Dag van Duurzaamheid

ANP Laurentien leest voor op Dag van Duurzaamheid

HEERHUGOWAARD - Prinses Laurentien heeft maandag voorgelezen aan leerlingen van openbare basischool Atalanta in Heerhugowaard. De voorleesactie vond plaats in het kader van de Dag van de duurzaamheid.

Door ANP - 10-10-2016, 19:48 (Update 10-10-2016, 19:48)

De prinses was niet alleen naar de school gekomen. Ook weervrouw Helga van Leur en dj Gregor Salto lazen de kinderen voor uit het boek De wereld van Plastic. In het boek staan de beste verhalen over het thema plastic, die zijn geschreven door pabo-studenten uit het hele land. Kinderen van basisscholen maakten tekeningen en kunstwerken, die al inspiratie dienden voor de verhalen.

Niet alleen op Atalanta maar op scholen in het hele land werd voorgelezen uit het boek en gepraat over duurzaamheid.