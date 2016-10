Máxima wordt in Buenos Aires achtervolgd

ANP Máxima wordt in Buenos Aires achtervolgd

BUENOS AIRES - De komst van koningin Máxima naar haar geboorteland Argentinië is niet onopgemerkt gebleven. Máxima werd maandag bij aankomst bij haar hotel in Buenos Aires opgewacht door lokale fotografen. Die hadden hun scooters klaar staan om haar ook bij haar privé-uitstapjes te volgen.

Door ANP - 11-10-2016, 7:22 (Update 11-10-2016, 7:22)

De koningin arriveerde in de Argentijnse hoofdstad vanuit Washington, waar ze de afgelopen dagen onder meer de jaarvergadering van de Wereldbank bijwoonde. Maandag, een publieke feestdag in Argentinië had Máxima gelegenheid haar eigen agenda te volgen, maar wel met paparazzi in haar kielzog.

Dinsdag en woensdag voert Máxima in Argentinië tal van gesprekken in haar hoedanigheid als speciaal pleitbezorger van de VN op het gebied van 'inclusieve financiering': het beter toegankelijk maken van financiële diensten.

Op het programma staan ontmoetingen met president Mauricio Macri en minister van Financiën, Alfonso Prat-Gay. Dinsdagmiddag houdt de koningin een toespraak op haar alma mater, de katholieke universiteit van Argentinië (UCA). Ook daar wordt veel mediabelangstelling verwacht.