ANP Máxima ontvangen door minister BuZa

BUENOS AIRES - Koningin Máxima heeft dinsdagmorgen in Buenos Aires een gesprek gehad met de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken, Susana Malcorra.

Door ANP - 11-10-2016, 16:50 (Update 11-10-2016, 16:50)

De koningin, die haar geboorteland bezoekt als VN-afgezant, ging ook samen met de bewindsvrouw op de foto en poseerde naar Argentijns gebruik voor de vlag van het gastland. Malcorra op haar beurt stond opgesteld voor de vlag van de VN. 'Precies andersom als we het in Nederland zouden doen. We zouden de koningin voor de VN-vlag hebben geplaatst', aldus een toelichting van een begeleider.

Met Malcorra had Máxima eerst een privé-onderhoud alvorens aan te schuiven bij een uitgebreider overleg waarbij ook hoge ambtenaren van het ministerie, zoals de directeur voor internationale organisaties, aanzaten. Onderwerp was ook nu het beter toegankelijk maken van financiële diensten voor de Argentijnse bevolking en hoe dat het beste kan worden aangepakt.

Dinsdagmiddag overlegt de koningin met meer Argentijnse ministers en daarna houdt ze een toespraak op haar alma mater, de Katholieke Universiteit van Argentinië (UCA).