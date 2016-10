Kate neemt alle tijd in Rotterdam

ANP Kate neemt alle tijd in Rotterdam

ROTTERDAM - De hertogin van Cambridge nam dinsdag alle tijd in de Bouwkeet in Rotterdam. Tijdens haar laatste stop van haar eendaagse solotrip sprak ze uitgebreid met de kinderen die in de maatschappelijke makersspace van Bospolder-Tussendijken ervaring opdoen met het bewerken van metaal, textiel en het repareren van fietsen.

Door ANP - 11-10-2016, 20:02 (Update 11-10-2016, 20:02)

''Het was een erg leuk bezoek'', zegt directeur Daniel White van Bouwkeet. ''Ze was oprecht geïnteresseerd en ging zelf het gesprek met de kinderen aan. Het was een bijzondere ervaring.''

''We bieden hier programma's aan waar je fysiek dingen maakt en daarmee ervaringen opdoet die je nodig hebt in het leven van vandaag. Dat zijn programma's als Verdien een fiets, dat de hertogin bekeken heeft. Kinderen krijgen een weesfiets die ze helemaal uit elkaar halen en opschuren en overspuiten. Je krijgt eigenlijk een gratis fiets, maar je moet er wel keihard voor werken.''

Robotica

Een ander programma dat Catherine bezocht was robotica, waarbij de negenjarige Driss Benmera zijn robot demonstreerde aan Catherine. Zijn robot kan lopen en hem nadoen. ''Hij kan ook karate'', zegt Driss, die de robot bouwde en programmeerde met anderen in de werkplaats.

De robot deed het redelijk in het bijzijn van Kate, maar weigerde helaas met Driss mee te lopen na zijn commando.

Kate eindigde in de textielwerkplaats, waar met name jongens uit de buurt leren breien. ''Ze maken ook T-shirts en zijn bezig hun eigen voetbalshirts te maken.''

Uitgezocht

Kate had het project Bouwkeet zelf uitgezocht. White: ''Ik denk dat het een project is dat haar nauw aan haar hart ligt. We bieden kansen in een buurt waar weinig kansen zijn, op een unieke manier. Ik denk dat dat de reden is waarom ze hier wil kijken hoe we het doen, om ervan te leren en de kennis te delen met anderen.''

De Bouwkeet in Rotterdam is pas een paar weken open. White: ''De burgemeester was hier 2,5 week geleden om een lintje door te slijpen. Nu mocht hij terugkomen om de hertogin van Cambridge welkom te heten. Het is natuurlijk hartstikke leuk die internationale persaandacht, maar we zijn er in de eerste plaats voor Bospolder-Tussendijken.''