Argentijnse president biedt Máxima lunch aan

OLIVOS - Koningin Máxima is woensdagmiddag in Quinta de Olivos, de officiële residentie van de Argentijnse president Maurico Macri, ontvangen voor een werkbespreking en aansluitende privélunch. Daarbij was ook zijn echtgenote Juliana Tawada aanwezig. "Ik ben voor het eerst in Olivos", aldus de koningin.

Door ANP - 12-10-2016, 19:41 (Update 12-10-2016, 19:41)

Het onderhoud met Macri vormde de afsluiting van het VN-bezoek dat Máxima de afgelopen drie dagen bracht aan haar geboorteland. Na de lunch vertrekt de koningin naar het vliegveld voor de terugvlucht naar Nederland.

Volgens Máxima was haar bezoek zeer nuttig geweest, ondanks dat het maar kort was. Argentinië wilde graag van de ervaringen van andere landen leren om de toegankelijkheid van de financiële diensten te verbeteren, vertelde de koningin. In dat opzicht had ze Argentinië goed kunnen helpen. "Maar er moet nog veel gebeuren", wist Máxima.