Vlucht Filip en Mathilde loopt vertraging op

ANP Vlucht Filip en Mathilde loopt vertraging op

BRUSSEL - Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn zaterdagochtend onverwachts geland op de luchthaven van de Chinese stad Hohhot. Het Belgisch koningspaar is op weg naar België na hun staatsbezoek aan Japan. Hun terugreis loopt 7,5 uur vertraging op, meldt persbureau Belga.

Door ANP - 15-10-2016, 11:54 (Update 15-10-2016, 11:54)

Normaal gezien zou het vliegtuig een tussenlanding maken in Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië, maar door de slechte weersomstandigheden daar moest de Airbus uitwijken naar China.

Het Belgische vorstenpaar was sinds maandag op staatsbezoek in Japan. Dat bezoek stond in het teken van 150 jaar diplomatieke banden tussen Japan en België.