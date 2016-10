Prins Christian van Denemarken jarig

KOPENHAGEN - De Deense prins Christian is zaterdag jarig. De zoon van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary is elf jaar geworden. Het Deense hof heeft op Facebook een nieuwe zwart-witfoto vrijgegeven van de jarige Christian. De felicitaties stromen binnen.

Door ANP - 15-10-2016, 12:49 (Update 15-10-2016, 12:49)

Christian, die op 15 oktober 2005 in het Rigshospitalet te Kopenhagen geboren werd, is de oudste zoon van Frederik en Mary. In 2007 kreeg hij een zusje, prinses Isabella, en in 2011 werd de tweeling prins Vincent en prinses Josephine geboren.

Christians vader Frederik had de verjaardag van zijn oudste zoon wellicht anders voorgesteld. De Deense kroonprins viel afgelopen week in een sportzaal tijdens het trampolinespringen en brak daarbij een van zijn nekwervels. De kroonprins moet twaalf weken een nekkraag dragen.