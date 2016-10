Koning Filip kijkt vooruit naar staatsbezoek

FRANKFURT AM MAIN - Koning Filip heeft het gezamenlijke bezoek met koning Willem-Alexander aan de Frunkfurter Buchmesse aangegrepen om de goede onderlinge banden te onderstrepen. In zijn toespraak keek de Belgische vorst alvast vooruit naar zijn staatsbezoek aan Nederland volgende maand.

Door ANP - 18-10-2016, 18:14 (Update 18-10-2016, 18:14)

"Vlaanderen en Nederland zijn dit jaar samen de eregasten van de Buchmesse", zei Filip. "Wij delen dezelfde taal. België en Nederland beïnvloeden elkaar voortdurend op cultureel en maatschappelijk vlak. Over de eeuwen heen hebben België en Nederland het altijd beter gehad wanneer ze samenwerkten. Volgende maand brengen de koningin en ik een staatsbezoek aan Nederland om deze nauwe banden stevig aan te snoeren."

"Samen staan we meer dan ooit sterk", vervolgde Filip. "Wat we delen bezit een meerwaarde, die tot ver buiten de grenzen van ons taalgebied erkend wordt." Volgens de Belgische koning is het 'eregastenschap' op de Buchmesse daar een goed voorbeeld van.

Filip en Willem-Alexander openen op de Duitse boekenbeurs een Nederlands-Vlaams paviljoen. Ook Filips echtgenote koningin Mathilde is daarbij aanwezig.