ANP ‘Keizer Akihito mag in 2018 aftreden’

TOKIO - De Japanse regering laat keizer Akihito in 2018 aftreden. Een ingewijde vertelde Japan Times dat daarvoor ´juridische voorbereidingen´ worden getroffen.

Door ANP - 19-10-2016, 9:31 (Update 19-10-2016, 9:31)

De 82-jarige Akihito gaf in augustus aan zich af te vragen hoelang hij, gezien zijn hoge leeftijd, alle keizerlijke taken kan blijven uitvoeren. Volgens de bestaande Japanse wet kan een keizer echter niet aftreden en moet hij dienen tot zijn dood.

De Japanse overheid zou eenmalig een uitzondering willen maken voor Akihito, zodat hij wel afstand kan doen van de Chrysantentroon. Dat voorstel wordt volgens Japan Times volgend jaar behandeld tijdens een zitting van de Diet, het Japanse parlement.

Akihito werd in januari 1989 na het overlijden van zijn vader Hirohito de 125e keizer van Japan. Hij heeft hartproblemen en werd in 2003 geopereerd vanwege prostaatkanker. Akihito besloot in 2009 al een aantal officiële taken over te dragen aan kroonprins Naruhito.