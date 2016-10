Schermen fascineert driejarige prins George

LONDEN - Het Britse prinsje George gaat als hij wat ouder is wellicht aan de slag met een degen, sabel of floret. De driejarige zoon van prins William is volgens zijn moeder Catherine gefascineerd door schermen.

Door ANP - 19-10-2016, 11:23 (Update 19-10-2016, 11:23)

“Dat komt waarschijnlijk door de maskers”, vertelde Kate dinsdagavond aan een van de Britse olympiërs die werden ontvangen op Buckingham Palace. George is ook dol op zwemmen, vertelde de hertogin van Cambridge volgens The Mirror aan een van de sporters.

Niet alleen George, maar ook zijn jongere zusje Charlotte heeft interesse in sport. Het zeventien maanden oude prinsesje is volgens haar moeder verzot op paardrijden. Kate is zelf nog steeds geen groot fan van de edele dieren, zei ze tegen een van de aanwezige paralympiërs. "Maar ze vertelde er alles aan te doen om Charlotte’s passie aan te moedigen.”