'Hondjes Elizabeth hebben eigen menu'

ANP

LONDEN - De hondjes van koningin Elizabeth hebben hun eigen koninklijke menu. De voormalige chef van de Britse royals Darren McGrady vertelt aan Hello! dat de viervoeters niks tekortkwamen en dat hij hoogstpersoonlijk hun speciale hapjes klaarmaakte.

Door ANP - 20-10-2016, 14:52 (Update 20-10-2016, 14:52)

De corgi's van de Britse vorstin kregen beurtelings vers konijn, rund, kip en lam. "Het menu werd samengesteld en elke maand toegezonden door Mrs. Fennick, die de hondjes op Sandringham verzorgde", aldus McGrady. Hij sneed het vlees dat binnenkwam in kleine stukken, zodat de beestjes niet stikten in botjes. Vervolgens pocheerde hij het vlees en sneed hij het nogmaals in kleinere stukjes.

"Prins William en Harry jaagden destijds op Windsor Estate op konijnen, dus als ze wat geschoten hadden maakten we deze konijnen schoon en kookten ze." Ook kregen de corgi's wel eens kool of rijst door hun vlees gemengd. De voederroutine van de hondjes was erg streng, stelt McGrady, die elf jaar voor het Britse koninklijk huis werkte. "Elke dag kwam een bediende van de koningin rond twee uur naar de keuken beneden om het eten op te halen. Elk hondje had zijn eigen bakje en ze werden persoonlijk door de koningin gevoerd. Daarna dronk ze zelf thee."

Het is geen geheim dat de 90-jarige vorstin erg gesteld is op haar corgi's. Ze kreeg haar eerste corgi Susan toen ze 18 jaar was en nam het hondje zelfs mee op haar huwelijksreis. Onlangs overleed de 13-jarige corgi Holly, een nakomelinge van Susan. De viervoeters die nog over zijn, corgi Willow en dorgi's Candy en Vulcan, zijn allemaal op leeftijd.