Thailand legt opvolging uit

ANP Thailand legt opvolging uit

BANGKOK - Thaise diplomaten gaan wereldwijd uitleggen hoe de opvolging van de vorige week overleden koning Bhumibol Adulyadej in elkaar steekt. Dit om een halt toe te roepen aan de 'valse berichtgeving, geruchten en speculaties', aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bangkok.

Door ANP - 20-10-2016, 20:45 (Update 20-10-2016, 20:45)

De foute berichten hebben de gevoelens van de Thai gekwetst. "We willen verdere misinformatie voorkomen", aldus de zegsman. Aan ambassadeurs, consuls en andere vertegenwoordigers van Thailand is opdracht gegeven om regeringen en anderen te vertellen hoe de vork in elkaar steekt. "Dit alles verloopt zoals grondwet en tradities voorschrijven."

De speculaties werden gevoed door het feit dat kroonprins Vajiralongkorn niet volgens het aloude adagium 'de koning is dood, leve de koning' de troon besteeg. Hij zal het koningschap spoedig aanvaarden, aldus het ministerie, zonder een termijn te noemen. De kroning vindt echter pas plaats na de crematie van koning Bhumibol, over een jaar.

De voorzitter van de almachtige Kroonraad of Privy Council, generaal Prem Tinsulanonda (96), is op dit moment regent en regeert namens de nog niet als koning aangetreden kroonprins.