Prinses Haya schenkt Jordanië ziekenhuis

AJLOUN - Prinses Haya was donderdag even in haar geboorteland Jordanië om in Ajloun een naar haar genoemd militair ziekenhuis te openen. Ze deed dat in gezelschap van haar halfbroer koning Abdullah. Beiden kregen na de opening van het 'Princess Haya Bint Al Hussein Military Hospital' een uitgebreide rondleiding door het 150 bedden tellende complex.

Door ANP - 20-10-2016, 21:37 (Update 20-10-2016, 21:37)

Het ziekenhuis is gebouwd met steun van de Verenigde Arabische Emiraten. Abdullah dankte in een korte toespraak bij de opening de emir van Dubai en de echtgenoot van zijn halfzus, sjeik Mohammed, voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van onder meer Jordanië. De emir heeft eerder ook geholpen bij de Koning Hoessein Kanker Stichting en het Haya Cultureel Centrum.

Prinses Haya (42) is de dochter van wijlen koning Hoessein uit zijn derde huwelijk, met de later bij een helikopterongeluk omgekomen koningin Alia. Haya heeft één broer, de door de strijd om het voorzitterschap van de FIFA ook buiten Jordanië bekend geworden prins Ali. Koning Abdullah is een halfbroer, zoon uit het tweede huwelijk van Hoessein, met prinses Muna.