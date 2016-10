Elizabeth maakt rentree in Winnipeg

WINNIPEG - Een zeven meter hoog en vijf meter breed portret van de Britse koningin Elizabeth maakte donderdag een korte rentree in Winnipeg. Niet op een erg vorstelijke locatie overigens: de façade van een kroeg, The Pint. Daar was het in de Canadese stad zeer bekende schilderij twaalf uren te zien.

Door ANP - 21-10-2016, 11:04 (Update 21-10-2016, 11:04)

Het koninklijke portret van de hand van Gilbert Burch is in 1979 speciaal gemaakt voor Winnipeg Arena, dat tot 2004 bijna een halve eeuw dienst deed als ijshockeystadion en onder meer thuishaven was van de ijshockeyploegen Winnipeg Jets en Manitoba Moose. Daar hing het twintig jaar lang aan het dak, soms als doelwit van de ijshockeyers die het met de puck probeerden te raken.

Het schilderij werd weggehaald voor de PanAm Games in 1999 en toen het stadion na enkele jaren de deuren sloot en slooprijp was, hebben fans veel van de inventaris op een veiling gekocht, inclusief het enorme schilderij van de koningin.

Dat verdween daarna in een opslagloods om er nu pas ter gelegenheid van het Heritage Classic weekend uit te worden gehaald als herinnering aan een belangrijk stuk lokale geschiedenis. De koningin was tot vrijdagochtend (Nederlandse tijd) aan de kroegmuur te zien.