Prins Charles herdenkt mijnramp in Wales

ABERFAN - Prins Charles heeft vrijdag in Wales deelgenomen aan de herdenking van de verschrikkelijke mijnramp die daar precies vijftig jaar geleden in het dorpje Aberfan plaatsvond. Niet minder dan 116 kinderen en 28 volwassenen verloren het leven door een lawine van mijnafval die vanaf de berg Myndd Merthyr over het dorp en de plaatselijke school walste.

Door ANP - 21-10-2016, 17:43 (Update 21-10-2016, 17:43)

De National Coal Board (NCB) werd als hoofdschuldige aangewezen. Die had namelijk jarenlang toegestaan dat miljoenen kubieke meters puin uit de mijnen hoog op de berg werd geloosd. De berg werd almaar hoger en de dorpelingen gingen zich zorgen maken want de afvalberg lag precies boven de Pantglas Junior school en hun huizen. De NCB wuifde alle bezwaren en bedenkingen weg.

In oktober 1966 regende het dagenlang. In combinatie met een storm zorgde dat er voor dat het puin 's ochtends om 09.15 uur ging schuiven en glijden, met rampzalig gevolg voor de inwoners van Aberfan. De kinderen waren net in hun klassen en werden bedolven onder het puin. Slechts enkelen ontsnapten aan de dood. In naastgelegen huizen verloren ook volwassenen het leven.

Aberfan heeft een herdenkingspark voor de 144 slachtoffers. Schoolkinderen van nu wierpen vrijdag 144 bloemen in de plaatselijke rivier ter herinnering aan de ramp. Prins Charles, de prins van Wales, sprak met nabestaanden en plantte een boom in de Memorial Garden.