ANP Carl Philip en Sofia blijven nog in Värmland

SÄFFLE - De Zweedse prins Carl Philip blijft met zijn gezin nog een paar dagen plakken in Värmland. Vrijdag brachten Carl Philip en zijn vrouw Sofia een officieel bezoek aan de regio Värmland, waarvan de prins de hertogstitel draagt. Volgens Expressen zijn ze ook zaterdag en zondag in de streek.

Door ANP - 21-10-2016, 23:01 (Update 21-10-2016, 23:01)

Carl Philip en Sofia werken vrijdag een druk programma af. Zo trok de prins de bossen in, waar hij meer te horen kreeg over het landschapsbeheer. Sofia bezocht een gemeenschapscentrum waar kinderen en jongeren allerlei sportspullen kunnen lenen. De prinses sprak met vrijwilligers en trapte een balletje met een aantal kinderen.

Volgens Expressen reisden Carl Philip, Sofia en hun zes maanden oude zoontje Alexander donderdag per trein naar Värmland. Alexander was vrijdag niet van de partij, maar komend weekeinde willen de prins en prinses met hun kleine de bossen verkennen. “Als dat niet lukt, komen we later terug”, beloofde Carl Philip.

Sofia vertelde dat Alexander in de toekomst nog veel meer bezoekjes zal brengen aan Värmland. “We hebben een huis in Sunne, dus hij krijgt zo veel mogelijk te zien van Värmland.” Carl Philip kreeg de woning in Sunne in 1979 bij zijn doop. De prins en prinses zoeken er geregeld de rust op.