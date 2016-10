Elizabeth loopt na Brexit miljoen euro mis

LONDEN - Koningin Elizabeth raakt 1,1 miljoen euro aan jaarlijkse Europese landbouwsubsidies kwijt wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Dat heeft de Sunday Telegraph berekend. De subsidies zijn voor haar landgoed Sandringham en voor Windsor Castle. Ook prins Charles raakt subsidiegeld kwijt, evenals de Kroondomeinen.

Door ANP - 23-10-2016, 14:18 (Update 23-10-2016, 14:18)

De steun komt uit het Europese landbouwfonds en vervalt mogelijk in 2019 wanneer de 'Brexit', het Britse uittreden uit de EU, formeel een feit zou zijn. De Britse regering heeft zich nog niet uitgesproken over het overnemen van de subsidies na die datum, hetgeen ook in het paleis tot enige zorg heeft geleid, aldus de Britse zondagskrant.

De verwachting is dat de 'Keeper of the Privy Purse', die de koninklijke financiën in de gaten houdt, een dezer dagen zal aankloppen bij de regering om meer te weten te komen over de toekomstplannen opdat er geen gat in de koninklijke begroting valt.