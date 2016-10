Margrethe over immigratie en integratie

KOPENHAGEN - De Deense koningin Margrethe heeft in een serie interviews voor het boek 'De diepste wortels' openhartig gesproken over de problemen van immigratie en integratie. Een recept voor een betere inpassing van nieuwkomers in de Deense samenleving heeft ze echter niet. ,,Dan zou ik pas echt een wijze vrouw zijn”, aldus de vorstin.

Door ANP - 23-10-2016, 15:13 (Update 23-10-2016, 15:13)

De vraaggesprekken draaiden om het onderwerp wat Denemarken en de Denen tot echte Denen maakt en wat het is om Deens te zijn. ,,We hebben lang gedacht dat wanneer een nieuwkomer maar hier over straat liep, Deens leidingwater dronk en hier de bus nam, hij zich vanzelf in korte tijd Deen zou voelen. Dat was voor ons zo vanzelfsprekend, maar dat bleek niet te kloppen”, zei Margrethe. ,,Het is geen natuurwet dat als je maar in Denemarken woont, je automatisch ook Deen wordt of je Deen voelt.”

De samenleving moet volgens de vorstin beter duidelijk maken wat de normen en waarden zijn, en dat nieuwkomers zich daaraan ook moeten houden. ,,We hebben ons vergist. We dachten dat integratie vanzelf zou gaan, maar we moeten de regels van onze samenleving en democratie duidelijker maken en zeggen dat mensen zich daar ook aan moeten houden”, aldus de koningin. ,,We moeten ook eisen stellen aan mensen die hier willen komen wonen.”