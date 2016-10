Extra beveiliging bij paleis in Bangkok

BANGKOK - Sanam Luang, het grote koninklijke veld tegenover het Grote Paleis in Bangkok, wordt extra beveiligd. Dat meldt maandag de Bangkok Post. Op het terrein waar volgend jaar de crematie plaatsvindt van koning Bhumibol Adulyadej komen nu dagelijks duizenden rouwende Thai bijeen.

24-10-2016

Afgelopen vrijdag waren dat er zelfs 650.000 om de overleden koning te eren. De verwachting is dat de menigte eind deze week nog zal aanzwellen wanneer ook burgers het paleis binnen mogen om in de Dusit Maha Prasat Throne Hall afscheid te nemen van de koning. Ook de toegang tot het paleiscomplex wordt extra bewaakt. Thai kunnen op het complex condoleanceregisters tekenen.

Rond Sanam Luang zijn extra beveiligingscamera's aangebracht en ook is de controle opgevoerd. Er wordt - rouwbetoon of niet - ook gewaarschuwd voor zakkenrollers die zich in de menigte mengen.

Sanam Luang ligt tegenover het paleis, en wordt sinds midden negentiende eeuw gebruikt als crematieplek. Voor de gelegenheid wordt dan een speciaal 'crematorium' gebouwd, waar de plechtigheid volgens de boeddhistische en koninklijke traditie kan plaatsvinden.