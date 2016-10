Koningin Letizia vergadert over borstvoeding

ANP Koningin Letizia vergadert over borstvoeding

GENÈVE - Koningin Letizia van Spanje woonde maandag in de Zwitserse stad Genève een congres bij van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op het driedaagse congres wordt onder meer gesproken over het bevorderen van borstvoeding in gezondheidsinstellingen.

Door ANP - 24-10-2016, 21:14 (Update 24-10-2016, 21:14)

Aanleiding voor het congres is het 25-jarig bestaan van het internationale 'Baby Friendly Hospital Initiative' van Unicef en de WHO. De twee organisaties ontwikkelden in 1991 tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding. Letizia ontmoette maandag onder meer wetenschappers van het programma.

Op het YouTube-kanaal van het Spaanse hof staat een video met een impressie van Letizia's activiteiten in Genève.