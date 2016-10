Mathilde op stap met koningin Rania

ANP Mathilde op stap met koningin Rania

AMMAN - De Belgische koningin Mathilde is dinsdag op de tweede dag van haar humanitaire werkbezoek aan Jordanië op stap gegaan met koningin Rania. Samen bezochten ze in Amman de showroom van de Jordan River Foundation.

Door ANP - 25-10-2016, 12:31 (Update 25-10-2016, 12:31)

Dat staat onder bescherming van de Jordaanse koningin en houdt zich onder meer bezig met de strijd tegen kindermishandeling en sociaal-economische hulp aan vrouwen. Die kunnen daar allerlei vakken leren en talenten ontwikkelen.

Koningin Rania arriveerde even voor haar Belgische gast bij de stichting. Ze bestuurde haar Tesla zelf en wachtte daarna op Mathilde met wie ze maandagavond in Beit Al Urdun al had gedineerd. Rania wist kennelijk ook dat Mathilde's oudste dochter prinses Elisabeth dinsdag jarig is. Mathilde kreeg onder meer een sjaal mee als cadeau voor de vijftienjarige.

Samen met Rania maakte Mathilde een rondgang door het gebouw van de stichting en zag de resultaten van de verschillende handvaardigheden van de Jordaanse vrouwen, zoals gevlochten manden, kalligrafie en kledingstukken.