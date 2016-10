William bezoekt volgende maand Vietnam

ANP William bezoekt volgende maand Vietnam

LONDEN - Prins William gaat volgende maand naar Vietnam. Dat heeft Kensington Palace, het kantoor van de hertog van Cambridge in Londen, dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 25-10-2016, 12:55 (Update 25-10-2016, 12:55)

William woont op 16 en 17 november in Hanoi de derde internationale 'Illegal Wild Trade' conferentie bij, die is gericht op het tegengaan van illegale handel in onder meer ivoor. Met zijn aanwezigheid wil de prins de strijd tegen de illegale handel ondersteunen.

Ook heeft William een ontmoeting met Vietnamese jongeren en gaat hij een kijkje nemen bij traditionele medicijnenmakers die laten zien hoe het zij het gebruik van bijvoorbeeld de hoorn van een neushoorn tegengaan.