ANP Máxima bezoekt Dutch Design Week

EINDHOVEN - Koningin Máxima heeft dinsdagmorgen in Eindhoven een werkbezoek gebracht aan Dutch Design Week (DDW). Die bestaat vijftien jaar en is uitgegroeid tot een evenement waaraan 2500 ontwerpers deelnemen en dat zo'n 275.000 bezoekers trekt.

Door ANP - 25-10-2016, 13:06 (Update 25-10-2016, 13:06)

Dutch Design Week heeft dit jaar als thema 'The Making of... ', waarbij makers en het maakproces aandacht krijgen. Getoond wordt hoe producten worden gemaakten tot stand komen.

Koningin Máxima, die ruim twee uur op visite kwam, had een ontmoeting met jonge en gevestigde ontwerpers en vertegenwoordigers van Dutch Design Week. Onderwerp van gesprek was de status van Dutch Design en de invloed die design heeft op het vervagen van scheidslijnen tussen kunst, cultuur, markt en samenleving.

Daarna ging Máxima naar de expo-hallen in het Klokgebouw en aan het Ketelhuisplein op Strijp-s om nader kennis te maken met het thema The Making of. Dat komt daar onder meer tot uitdrukking in grote steigerstellages van bamboe. Vervolgens bekeek de koningin verschillende exposities van ontwerpers, waaronder 'It's your World expo' waar duurzaamheidsvraagstukken aan de orde werden gesteld.