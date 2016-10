'Juliana heeft enorme steken laten vallen'

HILVERSUM - Het is geen vrolijk beeld dat wordt gegeven van wijlen koningin Juliana in de NOS-documentaire 'Juliana, geen gewone koningin' die dinsdagavond wordt uitgezonden op NPO2. Het programma is gemaakt naar aanleiding van de deze week te verschijnen biografie 'Juliana. Vorstin in een mannenwereld' van Jolande Withuis.

Door ANP - 25-10-2016, 16:51 (Update 25-10-2016, 16:51)

In haar boek schetst Withuis een ontluisterend beeld van het huwelijk van Juliana en prins Bernhard, die gelijk met haar nog twee andere dames een aanzoek deed en nadat de twee andere twee kandidaten afhaakten in het huwelijksbootje stapte.

Aan de hand van brieven van onder meer vriendinnen van Juliana en talloze gesprekken met mensen uit haar omgeving, stelt Withuis vast dat Juliana altijd hopeloos verliefd is gebleven op haar man, maar dat hij haar al vanaf de huwelijksreis in 1937 honds behandelde. ,,Hij mag dan een prins zijn, een heer is hij niet”, noteerde een waarnemer destijds al.

,,Bernhard was haar achilleshiel”, aldus Withuis in de uitzending. In plaats van dat hij haar steunde, was hij steeds de hort op - een derde van het jaar aldus Withuis - en ondermijnde hij Juliana toen ze in geestelijke nood kwam door de associatie met de gebedsgenezeres Greet Hofmans.

,,Waar Bernhard haar neerhaalde gaf Hofmans haar een duwtje in de rug”, verklaarde Withuis het handelen van de koningin. ,,Ze vond dat ze het recht had zichzelf te zijn, maar een vorstin kan dat niet altijd zijn. Ze heeft enorme steken laten door in een sekte terecht te komen.”

Withuis is verrast door de Juliana die ze in zes jaar studie en onderzoek ontdekte. ,,Er was bij haar een voortdurende zoektocht naar gewoonheid”, merkt ze op, maar die zoektocht werd nooit echt bevredigd en Juliana was vooral ook erg eenzaam.

,,Opmerkelijk”, noemt ze het handelen van de tussen 1948 en 1980 regerende koningin wanneer haar man begin jaren zeventig wordt betrapt op het aannemen van smeergeld van de vliegtuigfabrieken Lockheed en Northrop. Dan neemt ze het voor hem op, ,,ondanks alles wat hij haar heeft aangedaan”.