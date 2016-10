Máxima bij uitreiking cultuurprijs

AMSTERDAM - Koningin Máxima reikt net als voorgaande jaren ook dit jaar weer de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uit. Dat doet ze op 2 december in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag.

Door ANP - 26-10-2016, 14:14 (Update 26-10-2016, 14:14)

De prijs gaat dit jaar naar Heddy Honigmann vanwege haar omvangrijke oeuvre als internationaal toonaangevend documentairemaker. "Met haar uitzonderlijke gave als interviewer kan Heddy Honigmann zowel de kracht als kwetsbaarheid van de mens uitlichten", aldus de jury.

Het Cultuurfonds kent de oeuvreprijs jaarlijks toe aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Aan de prijs is een bedrag van 150.000 euro verbonden. Eerdere winnaars van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs zijn onder anderen Francine Houben, Johan Simons, Piet Oudolf, Lidewij Edelkoort en Anton Corbijn.