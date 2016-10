Streekbezoek afgesloten in Oldenzaal

OLDENZAAL - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima sluiten donderdagmiddag hun streekbezoek aan Almelo en Noordoost Twente af in Oldenzaal. Daar maken ze allereerst een korte wandeling door het centrum, waar Twentenaren hen desgewenst kunnen begroeten, en daarna is er een bijeenkomst in het historische J.W. Racerhuis.

27-10-2016

Op het programma staat een rondetafelgesprek met bestuurders van de vier donderdag bezochte gemeenten Almelo, Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal en marktpartijen over de ontwikkelingen in Noordoost Twente.

