ANP Prins Philip opent uitkijktoren in Brighton

BRIGHTON - Prins Philip, de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, hing vrijdagmiddag 138 meter boven de grond. De 95-jarige prins opende in badplaats Brighton een nieuwe toeristische attractie, een uitkijktoren.

Door ANP - 28-10-2016, 17:28 (Update 28-10-2016, 17:28)

Philip, die zonder zijn vrouw op stap was, maakte een ritje in de uitkijktoren. Vanuit de cabine, waarmee de prins en zijn gevolg omhoog werden gebracht, had hij uitzicht over Brighton en de kust. De toren, met zijn 162 meter ’s werelds hoogste bewegende observatietoren, ging in augustus al open voor het publiek. Met zijn ritje verrichte Philip vrijdag de officiële opening.

De British Airways i360, zoals de toren heet, is van de hand van de ontwerpers van het London Eye. De bouw van de uitkijktoren kostte 46 miljoen pond (51,2 miljoen euro). Toeristen betalen vijftien pond (16,69 euro) voor een ritje, inwoners mogen voor de helft van dat bedrag omhoog. De i36 moet jaarlijks een kleine 750.000 bezoekers zien te trekken.

Toen Philip weer op de grond stond, onthulde hij een plaquette die herinnert aan zijn bezoek. De prins tekende ook het gastenboek.