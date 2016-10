Freemantle bereidt zich voor op bezoek

FREEMANTLE - Het koninklijk bezoek maandag aan het Australische Freemantle, even ten zuiden van Perth, wierp vrijdag al zijn schaduw vooruit. Bordjes in het West Australian Maritime Museum en de Shipwreck Galleries wezen bezoekers erop dat beide op 31 oktober tot 13 uur zijn gesloten. De ochtend is gereserveerd voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Door ANP - 28-10-2016, 19:14 (Update 28-10-2016, 19:14)

In het scheepvaartmuseum werd vrijdagmiddag nog keihard gewerkt om de tentoonstelling 'Travellers and traders' klaar te krijgen voordat het koninklijk paar die maandag zal inwijden. Er wordt nog gezaagd en geschroefd, en ook moesten er nog bordjes worden opgehangen.

Pronkstuk van de expositie over de zucht naar handel en avontuur die onder anderen de Nederlanders al in 1616 naar dit deel van het huidige Australië brachten, is het platgeslagen tinnen bord met ruwe inscriptie dat Dirk Hartog op 25 oktober van dat jaar op een eiland voor de kust achterliet als bewijs van zijn aanwezigheid en ontdekking. Het bord is uitgeleend door het Rijksmuseum en koning Willem-Alexander mag het onthullen.

VOC-scheepswrakken

Even verderop in Freemantle werd in de aan de Hollandse VOC-scheepswrakken gewijde dependance van het museum geheimzinnig gedaan over het koninklijk bezoek. Wat het koningspaar gaat bekijken, mocht de medewerkster van de Shipwreck Galleries niet zeggen. Het officiële programma van het staatsbezoek meldt evenwel een korte rondgang langs de vondsten uit voor de kust van West-Australië vergane schepen als de Zuytdorp (1711) en Batavia (1629).

Van de Batavia is een stukje van de houten romp teruggevonden, keurig bewaard gebleven onder zand en koraal en na jaren van zorgvuldig conserveren nu te zien in een eigen zaal in de galerij. Koning en koningin zullen er tekst en uitleg krijgen en volgens het draaiboek ook poseren. Een werkman was vrijdag nog druk bezig de automatische deuren na te zien. Die mogen maandag niet weigeren.