ANP Staatsbezoek begint aan westkust Australië

PERTH - Koning Willem-Alexander begint maandag samen met koningin Máxima in Perth aan een vijfdaags staatsbezoek aan Australië. Een week later brengen zij ook een staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland.

Door ANP - 29-10-2016, 8:50 (Update 29-10-2016, 8:50)

Dat Perth is gekozen als startplaats en niet de hoofdstad Canberra aan de andere kant van het continent, heeft te maken met de aanleiding voor het bezoek. De deelstaat Western Australia herdacht afgelopen week dat het op 25 oktober precies 400 jaar geleden was dat de Nederlander Dirk Hartog, die op reis was in opdracht van de VOC, dit deel van wat nu Australië heet, 'ontdekte'.

Hartog liet destijds een platgeslagen tinnen bord achter, met inscriptie. Dat bord is in het bezit gekomen van het Rijksmuseum en ter gelegenheid van de herdenking uitgeleend aan het Western Australian Maritime Museum in Freemantle. De koning onthult het maandag, in aanwezigheid van de deelstaatpremier Colin Barnett.

Er zijn 300.000 Australiërs met Nederlandse wortels. De koning en koningin hebben tijdens hun verblijf dan ook drie ontmoetingen gepland met de Nederlandse gemeenschap, in Perth, Sydney en Brisbane, waar het staatsbezoek vrijdag eindigt.

Behalve het gedeelde verleden staan bij de visite ook de gedeelde waarden, de militaire samenwerking en onderlinge handel centraal. Gelijk met het koninklijk gezelschap is er ook een uitgebreide handelsmissie in het land onder aanvoering van de ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Liliane Ploumen (Buitenlandse Handel).