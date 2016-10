Canberra moet wachten op Willem-Alexander

PERTH - Het is niet gebruikelijk dat een staatsbezoek van start gaat buiten de hoofdstad. Maar om bijvoorbeeld logistieke redenen kan het wenselijk zijn, zoals maandag bij het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Australië. Dat begint in Perth, aan de andere kant van het continent ten opzichte van de federale hoofdstad Canberra.

Dat het koningspaar de West-Australische stad aandoet, is logisch aangezien dit jaar wordt herdacht dat vierhonderd jaar geleden de in dienst van de VOC varende Dirk Hartog dit deel van het toen vrijwel onbekende 'Zuidland' ontdekte. Er zijn al tal van festiviteiten geweest en het koninklijk bezoek is de kers op de taart van de deelstaat Western Australia.

Om dan ook hier te beginnen ligt echter niet alleen vanwege de historische aanleiding voor het staatsbezoek voor de hand, maar ook vanwege de enorme afstanden in Australië. Eerst naar Canberra gaan en dan pas naar Perth zou betekenen dat er een hele dag verloren zou gaan aan reizen, omdat daarna weer gevlogen zou moeten worden. Er wacht immers ook nog een staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland.

De Belgische koning Filip deed vorig jaar iets soortgelijks in China, waar hij in de aanloop naar de ontvangst in de hoofdstad Peking al een tussenstop maakte om extra binnenlandse vluchten te voorkomen.