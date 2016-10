Prinses Margriet naar Peter Stuyvesantbal

DEN HAAG - Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven verblijven van 17 tot en met 19 november in New York. Ze gaan naar het Peter Stuyvesantbal, bezoeken een repetitie van het barokorkest van het Koninklijk Conservatorium en wonen een voorstelling bij van het Nederlands Dans Theater (NDT). Dit kondigde de Rijksvoorlichtingsdienst maandag aan.

Door ANP - 31-10-2016, 11:10 (Update 31-10-2016, 11:10)

Het Peter Stuyvesantbal vindt dit jaar voor de 35e keer plaats. Margriet en Pieter zijn beschermvrouwe en beschermheer van de Netherland-America Foundation en ere-gast van de avond. De stichting streeft naar het bevorderen van de Nederlands-Amerikaanse vriendschappen door uitwisselingen op cultureel, wetenschappelijk en educatief gebied.

Het barokorkest en koor van het Koninklijk Conservatorium Den Haag repeteert op donderdag 17 november met The Juilliard School in New York. Van beide conservatoria voeren 63 talenten samen het meesterstuk Hohe Messe van Bach uit.

Op de slotdag, zaterdag 19 november, woont het paar een balletvoorstelling bij van het Nederlands Dans Theater in New York City Center.