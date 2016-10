Koning aangekomen in Canberra

CANBERRA - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagavond (lokale avond) vanuit Perth aangekomen in Australische hoofdstad Canberra. Daar speelt zich woensdag een deel van het programma van de derde dag van het staatsbezoek af.

Door ANP - 1-11-2016, 12:37 (Update 1-11-2016, 12:37)

Zo zijn er ontmoetingen met gastheer gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove en premier Malcolm Turnbull en is er een kranslegging bij het nationale oorlogsmonument. Ook wordt stilgestaan bij de vliegramp met vlucht MH17, waarbij in 2014 naast bijna driehonderd Nederlanders ook 38 Australiërs zijn omgekomen.

Cosgrove, in Australië de plaatsvervanger van koningin Elizabeth, is degene die het koningspaar voor het staatsbezoek heeft uitgenodigd. Bij Government House vindt woensdag dan ook de officiële welkomstceremonie plaats, terwijl tegelijkertijd 21 saluutschoten worden afgevuurd ter ere van het Nederlands bezoek.

Staatslunch

Het koningspaar brengt in totaal drie uur door bij de gouverneur-generaal die na de plechtigheid ook een zogenoemde staatslunch aanbiedt, waarbij naast Cosgrove ook koning Willem-Alexander een toespraak houdt.

Na de lunch en nog even kijken of er kangoeroes in de tuin zijn te zien, reizen de gouverneur-generaal en het koningspaar vrijwel meteen naar Sydney, waar in het beroemde Operagebouw een concert met de pianobroers Lucas en Arthur Jussen wordt aangeboden aan de Australische gastheer.