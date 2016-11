Prins Carl Philip bezoekt troepen Mali

ANP Prins Carl Philip bezoekt troepen Mali

STOCKHOLM - De Zweedse prins Carl Philip is vorige week in het diepste geheim afgereisd naar Mali. Daar bezocht hij de Zweedse troepen, meldt Expressen.

Door ANP - 2-11-2016, 14:32 (Update 2-11-2016, 14:32)

Koning Carl Gustaf zou meereizen naar Mali, maar zijn artsen raadden hem de reis af. De 70-jarige vorst heeft last van een hernia en moet het rustig aandoen. “Mijn vader heeft mij gevraagd zijn dank over te brengen”, zei Carl Philip volgens Expressen tegen de Zweedse troepen.

Carl Philip was van vorige week woensdag tot zaterdag in Mali, waar ook Nederlandse militairen deelnemen aan een vredesmissie van de Verenigde Naties. De prins ging mee op patrouille en bezocht het kamp van de soldaten, waar hij hun moed prees. “Ik ben diep onder de indruk van hoe goed jullie deze missie uitvoeren in een zeer uitdagende omgeving.”

Ook koning Willem-Alexander ging naar Mali. Hij was vorig jaar februari twee dagen in het Afrikaanse land. Willem-Alexander kreeg in de regio Gao een rondleiding over camp Castor en sprak binnen en buiten het kamp met militairen. Vorige maand vloog de Deense kroonprins Frederik naar Mali om de troepen een hart onder de riem te steken.