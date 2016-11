Willem-Alexander naar jubilieum COC Nederland

AMSTERDAM - Koning Willem-Alexander brengt op 22 november een bezoek aan COC Nederland in Amsterdam. De belangenorganisatie voor homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT's) viert dan haar zeventigjarig jubileum.

Door ANP - 3-11-2016, 10:41 (Update 3-11-2016, 10:41)

Het bezoek van de koning staat in het teken van de organisatie en van de LHBT-gemeenschap zelf, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Willem-Alexander spreekt met LHBT's uit diverse groepen waar acceptatie vaak nog achterblijft. Ook gaat hij in gesprek met jongeren, ouderen en LHBT's met een biculturele - of religieuze achtergrond over hun ervaringen en spreekt hij vrijwilligers en medewerkers van COC Nederland en de twintig regionale COC-verenigingen.

Het COC zet zich sinds 1946 in voor gelijke rechten en sociale acceptatie voor LHBT's in Nederland en het buitenland. Het is de oudste nog bestaande LHBT-organisatie ter wereld.