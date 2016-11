Brisbane kleurt oranje voor staatsbezoek

ANP Brisbane kleurt oranje voor staatsbezoek

BRISBANE - Als eerbetoon aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft de Australische stad Brisbane donderdagavond een aantal belangrijke bouwwerken in de stad oranje doen oplichten. Zo kleurde het stadhuis en het voormalige gebouw van de Treasury oranje en ook een aantal bruggen over de Brisbane-rivier.

Door ANP - 3-11-2016, 17:05 (Update 3-11-2016, 17:05)

Het koningspaar is aan het begin van de avond vanuit Sydney in de hoofdstad van de deelstaat Queensland aangekomen. Daar wordt vrijdag het staatsbezoek aan Australië afgesloten. Vanuit Brisbane vliegt het koninklijk gezelschap vervolgens door voor opnieuw een staatsbezoek, aan Nieuw-Zeeland.

In Brisbane is het programma koning Willem-Alexander op het lijf geschreven. Brisbane namelijk is in 2011 getroffen door zware overstromingen. Sindsdien worden er allerlei plannen ontwikkeld voor watermanagement, tot zijn troonsbestijging een specialisme van de huidige koning.

Op de universiteit van Queensland is er een seminar over de aanpak van wateroverlast en daarna stapt het paar in een boot om uit eerste hand nog de gevolgen te zien van de watersnoodramp van vijf jaar geleden. Na een bezoek aan de Queensland Art Gallery wordt het programma afgesloten in het stadhuis met een ontvangst van de Nederlandse gemeenschap.