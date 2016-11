Prinses Benedikte gaat naar India

ANP Prinses Benedikte gaat naar India

KOPENHAGEN - Prinses Benedikte verruilt de koude Deense temperaturen volgende week voor warmere oorden. Ze reist af naar India voor een aantal vergaderingen over scouting, kondigde het Deense hof donderdag aan.

Door ANP - 3-11-2016, 18:22 (Update 3-11-2016, 18:22)

De bijeenkomsten vinden plaats in de Sangam World Centre, het Indiase centrum voor jongens- en meisjesscouts. De Deense prinses zal tijdens haar vierdaagse bezoek van 12 tot 16 november deelnemen aan diverse evenementen.

Benedikte, de jongere zus van de Deense koningin Margrethe, is beschermvrouwe van de Olave Baden-Powell Society (OB-PS). Haar organisatie stimuleert scoutingactiviteiten. Vorig jaar was Benedikte in Finland bij de jaarvergadering van de organisatie.