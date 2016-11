Kate ontmoet straatkat Bob en zijn baasje

LONDEN - Catherine, de hertogin van Cambridge, woonde donderdagavond in Londen de wereldpremière bij van de film A Street Cat Named Bob. In de bioscoop aan Leicester Square in Londen ontmoette ze de rode straatkat, die zichzelf speelt in de film, en zijn baasje James Bowen.

Door ANP - 3-11-2016, 22:23 (Update 3-11-2016, 22:23)

De film is gebaseerd op het leven van James. Hij schreef meerdere boeken over zijn ervaringen met Bob. Het eerste kwam uit in 2012. James en Bob ontmoetten elkaar nadat Bowen dakloos was geraakt en verslaafd was aan heroïne.

De hertogin van Cambridge is beschermvrouw van de stichting Action on Addiction, die zich inzet voor verslaafden. De filmpremière was een benefietvoorstelling. De film draait vanaf vrijdag in de Britse bioscopen en vanaf 22 december in de Nederlandse filmhuizen.