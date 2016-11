Nieuw-Zeeland blij met komst koningspaar

ANP Nieuw-Zeeland blij met komst koningspaar

WELLINGTON - Alle bezoek is welkom in Nieuw-Zeeland maar de komst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima wordt extra op prijs gesteld. Nederlanders tenslotte vormden tot enkele jaren geleden de grootste groep non-Britse immigranten in het land, een positie die is overgenomen door de Chinezen.

Door ANP - 6-11-2016, 18:28 (Update 6-11-2016, 18:28)

Het koningspaar besteedt tijdens het maandag beginnende staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland ook aandacht aan de Nederlandse bijdrage en invloed op de Nieuw-Zeelandse samenleving, die al in 1642 begon met de komst van Abel Tasman. Hij was de eerste Europeaan die het land bezocht en die het ook haar naam gaf.

Maar naast aandacht voor de Nederlandse immigranten - er zijn nog altijd 40.000 mensen met een Nederlands paspoort in Nieuw-Zeeland, waarvan de helft de dubbele nationaliteit heeft - komen ook de Maori aan bod. Die zijn het ook die de goede bedoelingen van het koninklijk gezelschap komen 'testen' bij de traditionele welkomstceremonie bij Government House, de residentie van gouverneur-generaal Dame Patsy Reddy.

Koning Willem-Alexander heeft drie dagen uitgetrokken voor het staatsbezoek. Vanuit Wellington, waar hij vrijdag vanuit Australië aankwam, gaat hij dinsdag naar Christchurch en woensdag naar Auckland.