Regen bijna spelbreker bij Maori welkom

WELLINGTON - Het gesprek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima maandagmorgen in Government House met gouverneur-generaal Dame Patsy Reddy van Nieuw-Zeeland duurde langer dan voorzien. "Ze hebben kennelijk veel te bespreken", aldus een zegsman van Reddy, voor wie het haar eerste inkomende staatsbezoek is sinds ze eind september gouverneur-generaal werd.

Door ANP - 6-11-2016, 23:22 (Update 6-11-2016, 23:22)

Het koningspaar moest de regen trotseren bij de welkomstceremonie op het grasveld voor de residentie en het kantoor van Reddy. De Maori die verantwoordelijk waren voor het grootste deel van de plechtigheid hadden al enige tijd in de stromende regen staan wachten om met een powhiri te kijken of het gezelschap met vreedzame bedoelingen was gekomen. Als het nog iets harder had geregend en gewaaid was de ceremonie afgelast, zo liet een woordvoerder weten.

Na de ontmoeting met de gouverneur-generaal die de gasten maandagavond ook een staatsbanket aanbiedt, gaat het koningspaar naar het oorlogsmonument voor een kranslegging.