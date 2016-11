Koning belooft snelle terugkeer Christchurch

CHRISTCHURCH - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben met een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland hun bezoek aan Christchurch afgesloten. Het treffen vond plaats in het kunstmuseum, midden in het gebied dat in 2011 zwaar werd getroffen door een aardbeving.

Door ANP - 8-11-2016, 7:18 (Update 8-11-2016, 7:18)

Het koningspaar was tien jaar geleden ook in Christchurch, toen voor een officieel bezoek als prinselijk paar. Het was fijn om veel van dezelfde mensen terug te zien en te spreken, zei de koning in zijn slotwoord. De aardbeving was in veel gesprekken ter sprake gekomen. "In tien jaar kan veel veranderen", aldus Willem-Alexander.

Hij zei dat het waarschijnlijk niet weer tien jaar zou duren voordat hij weer terugkwam in Christchurch, de stad die als bijnaam heeft 'stad met blauw bloed'. "U hoeft zeker niet zo lang te wachten tot we terugkomen."

Het staatsbezoek wordt woensdag voortgezet en afgesloten in Auckland.