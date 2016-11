Prins Harry bevestigt nieuwe relatie

LONDEN - De Britse prins Harry heeft een relatie met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Dat heeft Kensington Palace dinsdag bevestigd. In een krachtig statement vraagt de prins de pers om zijn vriendin met rust te laten.

Door ANP - 8-11-2016, 11:49 (Update 8-11-2016, 11:49)

Harry zegt wel wat gewend te zijn wat betreft de enorme aandacht voor zijn privéleven, maar sinds er berichten verschenen over zijn vermeende relatie met Meghan, zijn sommige media te ver gegaan. De actrice werd het slachtoffer van 'seksisme en racisme'. "Daarmee werd een lijn overschreden", zegt het hof.

"Prins Harry maakt zich zorgen over mevrouw Markle's veiligheid en is diep teleurgesteld dat hij niet het vermogen had om haar te beschermen", zo staat in het bericht. Harry weet dat de media zullen zeggen 'dat dit er bij hoort' en dat 'het bij het spelletje hoort', maar dat vindt hij niet. "Dit is geen spelletje. Dit is haar leven en het zijne", aldus het paleis.

Ongebruikelijk

Harry heeft Kensington Palace de verklaring uit laten geven in de hoop dat de pers hen nu met rust laat 'voordat er verdere schade' kan ontstaan. "Hij weet dat het ongebruikelijk is maar hoopt dat mensen nu begrijpen waarom dit nodig was."

Het is de eerste keer dat Harry een verklaring over zijn liefdesleven heeft uitgebracht. Volgens Britse media wijst dat erop dat het 'serieus' is tussen hem en Meghan. Vorige week verschenen de eerste berichten dat Harry een oogje zou hebben op de actrice. De prins zou haar hebben ontmoet in Canada. De actrice uit Suits zou al kennis hebben gemaakt met Harry's vader prins Charles.