Carl Philip en Sofia sturen kaartjes na doop

ANP Carl Philip en Sofia sturen kaartjes na doop

STOCKHOLM - De Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia zijn druk in de weer met bedankkaarten. Die sturen de twee na de doop van hun zoon Alexander, op 9 september. “We proberen iedereen een bedankje te sturen”, zei een woordvoerder van het Zweedse hof tegen Expressen.

Door ANP - 10-11-2016, 20:42 (Update 10-11-2016, 20:42)

Volgens de krant versturen Carl Philip en Sofia twee kaarten, een voor de ruim honderd gasten en een voor het publiek. Op beide kaarten staan nieuwe foto’s van prins Alexander, die in april het levenslicht zag. Op de kaarten voor de genodigden staat een foto van het prinsje in de armen van zijn moeder, op de bedankjes die naar het publiek worden gestuurd staat een foto van Alexander in zijn doopjurk in een wieg.

“Voor zover mogelijk bedanken we iedereen”, zei de woordvoerder. “Felicitaties van het publiek komen vaak per post en per e-mail binnen en we proberen alles te beantwoorden.”