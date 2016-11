Beatrix naar Rembrandt in Vaticaan

ROME - Prinses Beatrix is eind november bij de opening van een Rembrandt-tentoonstelling in het Vaticaan. Het is voor het eerst dat werken van de Nederlandse schilder in de Vaticaanse Musea te zien zijn, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Door ANP - 11-11-2016, 18:05 (Update 11-11-2016, 18:05)

De tentoonstelling Rembrandt at the Vatican: Images from Heaven and Earth wordt geopend door koningin Silvia van Zweden. De tentoonstelling omvat vijfenvijftig etsen uit het Zweedse Zorn Museum en het schilderij Tronie van een oude man met tulband uit de Nederlandse Kremer-collectie.

Rembrandt at the Vatican is in het kader van vijfhonderd jaar Reformatie en de relatie tussen katholieken en protestanten. Rembrandt was protestants, net als zijn vader, zijn moeder was katholiek. In zijn werk komen beide religieuze invloeden samen. Het toont zijn eigen interpretatie van Bijbelverhalen.

De tentoonstelling is van 24 november tot en met 27 februari.